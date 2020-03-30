Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев: если надо выбирать кумира, им всегда будет Федерер

Зверев: если надо выбирать кумира, им всегда будет Федерер
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает своим кумиром. Спортсмен признался, что всегда восхищался швейцарцем Роджером Федерером.

«Моим кумиром в теннисе всегда был Роджер Федерер. Правда, мы с ним уже много раз встречались на корте, так что теперь мне сложно называть кого-то кумиром. Впрочем, если нужно выбирать, то им всегда будет Роджер», — цитирует Зверева Essentiality Sports.

Из-за угрозы распространения коронавируса все теннисные турниры приостановлены до 7 июня, а рейтинги заморожены. Федерер стал одним из тех, кто только выиграл от этой ситуации. Дело в том, что из-за недавней операции на колене швейцарец пропустил бы отменённые турниры, потерял рейтинговые очки и четвёртое место в мировой классификации.

Федерер рассказал, как в детстве увлекался теннисом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020