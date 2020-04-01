Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович сыграл в теннис сковородкой

Джокович сыграл в теннис сковородкой
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович показал, как развлекается, находясь дома на самоизоляции. Первая ракетка мира сыграл в теннис сковородкой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Ранее стало известно, что Джокович вместе с супругой Еленой пожертвовал Сербии € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом.

Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса
Провальные дубли, сбитая камера, потерянный дефицитный рулон – теннисисты поменяли мячик на туалетную бумагу во время карантина.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020