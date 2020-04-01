Джокович сыграл в теннис сковородкой
Сербский теннисист Новак Джокович показал, как развлекается, находясь дома на самоизоляции. Первая ракетка мира сыграл в теннис сковородкой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
Ранее стало известно, что Джокович вместе с супругой Еленой пожертвовал Сербии € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом.
Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса
Провальные дубли, сбитая камера, потерянный дефицитный рулон – теннисисты поменяли мячик на туалетную бумагу во время карантина.
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