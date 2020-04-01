Джокович сыграл в теннис сковородкой

Сербский теннисист Новак Джокович показал, как развлекается, находясь дома на самоизоляции. Первая ракетка мира сыграл в теннис сковородкой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Ранее стало известно, что Джокович вместе с супругой Еленой пожертвовал Сербии € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом.