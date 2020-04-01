Беккер призвал организаторов Уимблдона не спешить с решением о судьбе турнира

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер призвал организаторов Уимблдона не спешить с решением. Ранее появились слухи, согласно которым уже в ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира из-за пандемии коронавируса. Но Беккер считает, что нужно ещё немного подождать.

«Я очень надеюсь, что с Уимблдоном подождут до конца апреля, чтобы принять решение. Турнир запланирован на первую неделю июля. Терпение — добродетель», — написал Беккер в своём аккаунте в «Твиттере».

Ранее стало известно о переносе Открытого чемпионата Франции с мая на сентябрь.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.