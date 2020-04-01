Мойя: Надалю тяжело оставаться дома, ведь он является очень активным человеком

Бывший испанский теннисист Карлос Мойя рассказал, что во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, поддерживает связь со своим соотечественником и подопечным Рафаэлем Надалем.

«Да, мы контактируем, но сейчас мы мало что можем делать. Рафаэль выполняет физические упражнения, поддерживает форму. Надаль негативно отнёсся к требованию оставаться дома, ведь он является очень активным человеком.

Что касается меня, то я провожу время с семьёй. Дни проходят быстро, когда проверяешь, как дети выполняют домашнее задание. Сейчас они занимаются удалённо. Молодым нужно больше помощи, я получаю удовольствие от общения. Дети больше играют вместе. У нас есть сад во дворе дома, поэтому дети могут подышать свежим воздухом и повеселиться.

Мне тяжело, что я не могу видеться с людьми, проведать моих родителей. Хотелось бы выбираться, кататься на велосипеде», — цитирует Мойю Tennis World USA.