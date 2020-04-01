Федерер: меня регулярно выгоняли с тренировок, когда мне было 16

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что у него был буйный нрав в юности.
«Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить. Меня выгоняли с тренировок, когда мне было 16.
Но я немного вырос. Осознал, что швыряние ракетки мне ничем не поможет, наоборот, это дополнительный негатив. Я раньше много говорил на корте.
Сейчас я так не поступаю, больше пытаюсь думать о позитиве», — цитирует Федерера Tennis World USA.
В настоящее время турниры не проводятся из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
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