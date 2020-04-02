Фоньини раскритиковал перенос «Ролан Гаррос» на даты после US Open

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не поддержал решение организаторов перенести «Ролан Гаррос» на конец сентября — начало октября, на период вскоре после Открытого чемпионата США. По его словам, сильнейшим теннисистам трудно будет выдержать такой напряжённый график.
«Я не согласен с тем, чтобы выступать на «Ролан Гаррос» всего через неделю после US Open. Это всё-таки слишком близко. Говорю не о себе, а о спортсменах вроде Надаля и Джоковича, которые всегда выходят в поздние стадии. Играть на протяжении четырёх недель подряд на двух турнирах «Большого шлема» — это вредно для здоровья», — приводит слова Фоньини Daily Express.
Напомним, ранее стало известно, что Уимблдон в 2020 году отменён.
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