Бушар решила поменять бэкхенд на одноручный. Видео
Канадская теннисистка Эжени Бушар объявила об изменениях в собственной технике. По её словам, она решила поменять двуручный бэкхенд на одноручный, поскольку у неё есть время, чтобы отточить новый приём.
«Ребята, краткое объявление. Поскольку впереди у нас такой долгий перерыв, я решила внести изменения в свою игру. Я переключаюсь на одноручный бэкхенд! Я всегда мечтала о том, чтобы выполнять бэкхенд одной рукой. Мне уже не терпится узнать, что из этого получится», — написала теннисистка в своём «твиттере» и прикрепила к сообщению видео тренировки.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, вчера, 1 апреля, стало известно, что в 2020 году Уимблдон, который изначально должен был состояться летом, отменён.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
15:00
-
13:01
-
11:51
-
10:57
-
09:22
-
00:52
-
00:25
- 1 апреля 2020
-
22:29
-
22:29
-
19:55
-
19:11
-
19:11
-
18:07
-
17:56
-
16:57
-
16:37
-
16:02
-
14:40
-
14:21
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
11:21
-
10:41
-
10:16
-
09:41
-
09:28
-
01:08
- 31 марта 2020
-
22:24
-
21:18
-
19:47
-
18:46
-
15:58
-
15:36
-
14:56
Партнерский контент