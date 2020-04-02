Бушар решила поменять бэкхенд на одноручный. Видео

Канадская теннисистка Эжени Бушар объявила об изменениях в собственной технике. По её словам, она решила поменять двуручный бэкхенд на одноручный, поскольку у неё есть время, чтобы отточить новый приём.

«Ребята, краткое объявление. Поскольку впереди у нас такой долгий перерыв, я решила внести изменения в свою игру. Я переключаюсь на одноручный бэкхенд! Я всегда мечтала о том, чтобы выполнять бэкхенд одной рукой. Мне уже не терпится узнать, что из этого получится», — написала теннисистка в своём «твиттере» и прикрепила к сообщению видео тренировки.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, вчера, 1 апреля, стало известно, что в 2020 году Уимблдон, который изначально должен был состояться летом, отменён.