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Стивенс, как и Шарапова, опубликовала номер телефона для общения с фанатами

Стивенс, как и Шарапова, опубликовала номер телефона для общения с фанатами
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Слоан Стивенс, как и россиянка Мария Шарапова, пообщалась с фанатами. Американка выложила номер телефона, предложив болельщикам присылать ей смс.

«Не знаю, смогу ли я ответить каждому, но приложу усилия. Пишите на номер (559) 550-4742. Надеюсь, что наше общение поможет всем нам. Не могу дождаться ваших сообщений», — написала Стивенс в своём «твиттере», выложив номер телефона.

Вскоре аналогичным образом поступила и Шарапова. Россиянка опубликовала свой номер телефона, предложив скидывать ей сообщения. После окончания сессии спортсменка выложила скриншоты переписок в своём «инстаграме».

В настоящее время многие спортсмены и болельщики находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Шарапова опубликовала свой номер телефона, предложив фанатам писать ей сообщения
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