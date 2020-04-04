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Шарапова опубликовала свой номер телефона, предложив фанатам писать ей сообщения

Шарапова опубликовала свой номер телефона, предложив фанатам писать ей сообщения
Теннис / WTA 0

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова предложила своим поклонникам присылать ей сообщения на телефонный номер. Россиянка пообещала, что лично ответит на сообщения.

«Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации (в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. — Прим. «Чемпионата»).

Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова в своём «твиттере».

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