Шарапова опубликовала свой номер телефона, предложив фанатам писать ей сообщения
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова предложила своим поклонникам присылать ей сообщения на телефонный номер. Россиянка пообещала, что лично ответит на сообщения.
«Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации (в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. — Прим. «Чемпионата»).
Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова в своём «твиттере».
Шарапова провела видеочат с поклонниками
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