Командный чемпионат мира по пляжному теннису в Москве перенесён на 2021 год

Командный чемпионат мира по пляжному теннису, который должен был пройти в июле в Москве, не состоится в 2020 году, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Также было принято решение перенести турнир по пляжному теннису, который должен был пройти в начале июля в Казани. Оба соревнования перенесены на 2021 год.

«После консультаций с Министерством спорта РФ и ITF Федерация тенниса России объявляет, что оба эти турнира в этом году не состоятся. Они пройдут в 2021 году, даты проведения будут сообщены позже», — говорится в заявлении.

Командный чемпионат мира по пляжному теннису проводится ежегодно с 2012 года. Турнир неизменно проводится в России. Действующими чемпионами являются бразильцы.