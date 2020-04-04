Соболенко опубликовала откровенное фото в «Инстаграме»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала откровенное фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке 21-летняя спортсменка лежит на поверхности в одних джинсах.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены до июня. В частности, «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.

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