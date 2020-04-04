Соболенко опубликовала откровенное фото в «Инстаграме»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала откровенное фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке 21-летняя спортсменка лежит на поверхности в одних джинсах.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены до июня. В частности, «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.
Также посмотрите видео, как Дмитрий Турсунов мотивирует белорусскую теннисистку во время тренерской паузы.
Соболенко рассказала, почему часто ругается с Турсуновым
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