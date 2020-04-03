Соболенко рассказала, почему часто ругается с Турсуновым

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о взаимоотношениях с отцом, который недавно скончался. Также она прокомментировала жаркие споры со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

«Мой отец не давил на меня, он был очень умён. При этом он контролировал моё поведение. Однажды отец сказал: «Тебе лишь 12 лет, а ты уже разбила шесть ракеток! Ты вообще нормальная?». Тогда он действительно разозлился.

Я стала гораздо спокойнее на корте. После его смерти я поняла, что есть вещи важнее тенниса.

В Дохе я рыдала после каждого матча. Сначала пыталась держаться, хотела сэкономить энергию, но потом всё равно плакала в дороге.

Что касается Турсунова, то летом мы очень сильно поругались. Я тогда сказала ему, чтобы он убирался. Но потом я осознала, что не стоило так поступать. Это решение было неправильным.

Я тогда была вне себя от ярости, но и он разозлился на меня, а потом мы помирились. Тем не менее мне проще играть, когда он рядом. Наша проблема заключается в том, что мы с ним одинаковые. Когда всё хорошо — отлично, но потом возникает скандал. Впрочем, затем всё налаживается», — цитирует Соболенко Behind the Racquet.