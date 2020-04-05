Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open

Определились финалисты виртуального розыгрыша Открытого чемпионата США, который проводится в официальных «твиттере» и «инстаграме» соревнований. Организаторы турнира устроили подобную забаву из-за отмены всех официальных соревнований до 13 июля в условиях пандемии коронавируса.



В основную сетку турнира попали 32 победителя US Open разных лет. Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку по два раза. В решающий матч пробились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Марат Сафин.



На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, Надаль (2010) – Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).



Голосование за победителя финала проходит в социальных сетях US Open и продлится до понедельника, 6 апреля.