Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open

Определились финалисты виртуального розыгрыша Открытого чемпионата США, который проводится в официальных «твиттере» и «инстаграме» соревнований. Организаторы турнира устроили подобную забаву из-за отмены всех официальных соревнований до 13 июля в условиях пандемии коронавируса.
В основную сетку турнира попали 32 победителя US Open разных лет. Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку по два раза. В решающий матч пробились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Марат Сафин.
На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, Надаль (2010) – Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).
Голосование за победителя финала проходит в социальных сетях US Open и продлится до понедельника, 6 апреля.
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