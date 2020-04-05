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Хачанов — Надалю: если понадобится помощь с тактикой, дай мне знать

Хачанов — Надалю: если понадобится помощь с тактикой, дай мне знать
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Карен Хачанов в шуточной форме предложил одному из лучших теннисистов в истории Рафаэлю Надалю свои услуги в качестве тренера по тактике. Уроженец Москвы оставил сообщение в «инстаграме» испанца под видеозаписью, на которой тот проиграл своей сестре в домашний теннис.

«Марибель, браво! Рафаэль, если понадобится помощь с тактикой, дай мне знать», — написал Хачанов.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Теннисный сезон возобновится не ранее 13 июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

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