Ролик, в котором Шарапова объявила свой номер телефона, посмотрели более 2 млн человек

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, выразила изумление, увидев повышенный интерес болельщиков к публикации её личного номера телефона.



Накануне Шарапова предложила своим поклонникам присылать ей сообщения на телефонный номер, который опубликовала на своей странице в «Твиттере», и пообещала, что лично ответит на сообщения.

«2,2 миллиона просмотров за 40 часов. Текущий статус моего телефона — …» — написала Шарапова на своей странице в «Твиттере» и поставила поставила смайлик «взрыв мозга».

Видео доступно на странице Шараповой в «Твиттере».



Желание опубликовать личный номер телефона возникло у Шараповой после видеоконференции, в которой приняли участие 150 пользователей, которые, как и она, оказались в ситуации самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.