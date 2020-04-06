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Ролик, в котором Шарапова объявила свой номер телефона, посмотрели более 2 млн человек

Ролик, в котором Шарапова объявила свой номер телефона, посмотрели более 2 млн человек
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, выразила изумление, увидев повышенный интерес болельщиков к публикации её личного номера телефона.

Накануне Шарапова предложила своим поклонникам присылать ей сообщения на телефонный номер, который опубликовала на своей странице в «Твиттере», и пообещала, что лично ответит на сообщения.

«2,2 миллиона просмотров за 40 часов. Текущий статус моего телефона — …» — написала Шарапова на своей странице в «Твиттере» и поставила поставила смайлик «взрыв мозга».

Видео доступно на странице Шараповой в «Твиттере».

Желание опубликовать личный номер телефона возникло у Шараповой после видеоконференции, в которой приняли участие 150 пользователей, которые, как и она, оказались в ситуации самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Мария Шарапова опубликовала номер своего телефона. Зачем?
Россиянка Мария Шарапова предложила своим фанатам присылать ей сообщения на специальный телефонный номер и пообещала лично ответить на них.
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