Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к американскому миллиардеру, генеральному директору и главному инженеру компании SpaceX Илону Маску с просьбой о помощи Украине в борьбе с распространением коронавируса.

«Уважаемый мистер Маск, ситуация в Украине станет катастрофической в течение очень короткого промежутка времени. Я хотел бы любезно попросить вас подумать о предоставлении какой-либо медицинской помощи для моей страны. Огромное вам спасибо за ваши поступки», – написал Стаховский в своём «твиттере».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.