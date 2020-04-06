Шарапова показала, как поддерживает форму во время карантина. Видео

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», как проходят её домашние тренировки во время карантина.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

В конце февраля Шарапова сообщила о завершении профессиональной карьеры. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012. В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах.

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