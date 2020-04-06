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Мать Маррея пояснила, почему Уимблдон нельзя было перенести на другое время

Мать Маррея пояснила, почему Уимблдон нельзя было перенести на другое время
Теннис / ATP 0

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, поделилась мнением об отмене Уимблдона. Ранее было объявлено, что турнир в 2020 году не состоится. Это произойдёт впервые с 1945 года.

«Думаю, календарь уже становится напряжённым на конец сезона. Ведь все переносят соревнования, пытаясь провести хоть что-то. Что касается Уимблдона, то переносить турнир на более позднее время было сложно, ведь он проводится на траве. Если проводить соревнование в другое время, то будет меньше света. К тому же у Уимблдона лишь два крытых корта. Поэтому передвигать его на другое время было слишком сложно», — цитирует Джуди Маррей BBC.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

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