Организаторы турнира в Мадриде проведут соревнования в теннисном эмуляторе

Организаторы турнира Мадриде (Испания) объявили, что из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса они проведут турнир с помощью компьютерной игры Tennis World Tour.
Предполагается, что участниками соревнований станут ведущие теннисисты, которые должны были сыграть на турнире в Мадриде. Авторы игры воссоздадут стадион во всех особенностях, чтобы игра ещё больше напоминала реальность.
«После того как стало известно об отмене турнира, мы начали думать, как можно предложить что-то интересное болельщикам. Тогда появилась идея проведения турнира по виртуальному теннису. Мы организуем соревнования для профессиональных теннисистов», — приводит слова турнирного директора Фелисьяно Лопеса пресс-служба турнира.
Турнир по виртуальному теннису будет проходить с 27 по 30 апреля. В ближайшее время организаторы планируют представить список участников.
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