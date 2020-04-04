Организаторы соревнований в Мадриде надеются провести турнир перед «Ролан Гаррос»

Один из организаторов соревнований в Мадриде Жерар Цобанян надеется провести турнир в Испании в сентябре, перед началом Открытого чемпионата Франции.

«Это не должно быть проблемой. Я верю, что это решение будет принято. Не все достигают финала Открытого чемпионата США, многие проигрывают в первую неделю или в начале второй, что даёт им время подготовиться к выступлению в Мадриде на глине. Фактически только финалисты US Open почувствуют перемены», — приводит слова Цобаняна L`Équipe.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановлении любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.