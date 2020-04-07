Онс Жабер: я застряла в США, но мне это даже нравится

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, как проводит время на каратине, введённом из-за пандемии коронавируса.

«Я в каком-то смысле застряла в США, но мне это даже нравится. Я здесь со своим мужем, который также является моим фитнес-тренером. Он пытается заставить меня заниматься. Нам не хватает только практики на корте. Это единственное, чем мы не можем заняться.



Мне нельзя много есть, потому что я мало двигаюсь. Я люблю танцевать, может, настало время делать это дома. Надеюсь, соседи нас не выгонят. Сейчас у нас всё хорошо, я готовлю мужу, смотрю много фильмов, ем попкорн», – приводит слова Жабер Tennis World USA.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.