Елена Веснина: сейчас моя мотивация — быть примером для своей дочери

Российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». Россиянка рассказала о мотивации и желании путешествовать после карантина из-за пандемии коронавируса.

«Как себя мотивирую и перебарываю внутренний страх? Когда играла, то главной мотивацией было ощущение победы, эйфория от хорошо проделанной работы, которая приносит кайф и успех. Сейчас мотивация — быть лучше и мудрее, быть примером для своей дочери. Никогда не бойтесь совершать ошибки, идите к своей цели, упорно, настойчиво, только не повторяйте эти ошибки раз за разом.

Куда хочется поехать после карантина? В Сочи, к бабушкам с дедушкой, к братику, племянницам.

Куда планирую отправиться в путешествие? Может, на Мальдивы. Пока не думаю об этом совсем. Берегите себя!» — написала Веснина в своём «инстаграме».