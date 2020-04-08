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Павлюченкова показала новый образ, выбрав оригинальный цвет волос

Павлюченкова показала новый образ, выбрав оригинальный цвет волос
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как изменила собственный образ. Россиянка, находясь на карантине, покрасила волосы в оранжево-розовый цвет.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Павлюченковой.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.

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