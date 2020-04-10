Баутиста-Агут сообщил, что его супруга ждёт сына

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут сообщил, что с супругой ждёт ребёнка. Он станет первым в семье спортсмена.
«Моя жена беременна, наш сын родится в следующем сентябре, если всё будет идти по плану. Это может произойти в конце US Open или начале «Ролан Гаррос». Врачи сказали, что нам не следует пока ехать в больницу. У нас ещё будет время для этого», — сказал Баутиста-Агут в своём «инстаграме».
Баутиста-Агут женился на Ане Боди Тортосе 30 ноября 2019 года. Это случилось вскоре после того, как умер отец теннисиста. При этом Баутиста-Агут помог сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса.
В настоящее время все теннисные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.
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