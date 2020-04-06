Баутиста-Агут: на US Open кажется, будто оказался в Burger King

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился своим мнением о разных турнирах «Большого шлема». US Open испанец назвал самым громким турниром в серии.
«На Открытом чемпионате Австралии всегда спрашивают игроков, что можно улучшить. Там постоянно вводятся новшества, всё делается ради игроков.
Уимблдон — самый тихий турнир, а самый шумный — US Open. На нём кажется, будто ты оказался в Burger King», — цитирует теннисиста Mundo Deportivo.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса уже отменили Уимблдон, «Ролан Гаррос» перенесли на сентябрь, а судьба US Open пока неизвестна. Турнир должен начаться 31 августа.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,3 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс.
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