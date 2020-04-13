Хасе: у Джоковича нет слабых мест. Играя против него, чувствуешь себя любителем

Нидерландский теннисист Робин Хасе рассказал, насколько тяжело ему даются матчи против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Самое сложное – играть против Джоковича, без сомнений. Против него чувствуешь себя любителем. В матчах с ним я никогда не был даже близок к победе хотя бы в одном сете. У него нет слабых мест. Понятия не имею, как с ним играть.



Что будет, когда Джокович закончит с теннисом? Такой же вопрос задавали и про Андре Агасси, и про Пита Сампраса. Я не думаю, что для тенниса это проблема. Пришло новое поколение, они побеждают лучших, это хороший знак. Они хорошие парни», – приводит слова Хасе Sportklub.rs.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее Джокович и его жена Елена приняли участие в челлендже Энди Маррея.