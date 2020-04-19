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В мае состоятся выставочные теннисные турниры в Германии и Франции

В мае состоятся выставочные теннисные турниры в Германии и Франции
Теннис / WTA 0

С 1 по 4 мая в Германии состоится выставочный турнир Tennis Point Exhibition, сообщает The Telegraph.

В нём примут участие восемь теннисистов, в том числе 35-летний Дастин Браун, занимающий 239-е место в рейтинге WTA. На турнире планируется провести 32 встречи, которые пройдут без зрителей. На корте будут находиться только игроки и судья на вышке. За пределами площадки теннисисты будут носить маски.

Транслировать турнир будет Tennis Channel при помощи системы PlaySight, которая работает без оператора. На эти соревнования будут приниматься ставки. TIU уже одобрила проведение мероприятия.

16-17 мая подобный турнир Ultimate Tennis Showdown пройдёт во Франции в академии Патрика Муратоглу. На нём сыграют Давид Гоффен и Алексей Попырин.

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