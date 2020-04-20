Тренер Блинковой: неправильно заставлять игроков платить тренерам за период пандемии

Владимир Платеник, тренер российской теннисистки Анны Блинковой, прокомментировал приостановку теннисного сезона.
«Я думаю, это сложное время для всех — топ-игрокам и тренерам нужно быть способными не паниковать из-за финансовой ситуации, все возникающие вопросы нужно решать индивидуально на основе соглашений между тренерами и спортсменами. Я думаю, что сейчас нужно проявить понимание, немного экономить ресурсы и ждать того момента, когда мы все сможем вернуться к работе.
Считаю неправильным заставлять игроков платить зарплату за период пандемии — лучше давайте помогать друг другу и тем, кому помощь сейчас действительно необходима. Надеюсь, федерации смогут поддержать игроков вне топ-100 и их тренеров — это сейчас должно быть в приоритете», — приводит слова Платеника Junior Tennis.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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