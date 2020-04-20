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Элина Свитолина: теннисисты будут выплачивать большие штрафы из-за переноса «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина: теннисисты будут выплачивать большие штрафы из-за переноса «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала перенос Открытого чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса. 17 марта стало известно, что «Ролан Гаррос» планируют провести с 20 сентября по 4 октября.

«Они, никому ничего не сказав, передвинули свои даты, поставили под угрозу многие турниры. У нескольких игроков есть контракты с этими турнирами, они приглашены и не могут отказаться. Они должны будут выплатить очень большие штрафы, и вообще это невозможно, так как они уже приняли решение там играть и поданы заявки», — цитирует Свитолину GoTennis со ссылкой на интервью для издания «Большой теннис Украины».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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