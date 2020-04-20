Бердых: в финале Уимблдона-2010 Надаль играл так, что даже не знаю, взял бы я второй шанс

Бывшая четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых назвал три матча, которые он хотел бы переиграть. Теннисист также вспомнил финальный матч Уимблдона-2010, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 5:7, 4:6.
«Первый – матч против Энди Маррея в полуфинале US Open – 2012, абсолютно точно.
Вторым мне на ум приходит финал Уимблдона-2010. Я знаю, что каждый матч мог пройти иначе в любой другой день. Я мог сыграть с Рафой в понедельник и в среду, и матчи были бы разными. Но тогда Рафа играл так, что я даже не знаю, стал бы брать второй шанс в том матче! Иногда на следующий день думаешь: «Я бы сыграл по-другому, и у меня был бы шанс». Мне трудно найти такой момент в том матче. Но это финал Уимблдона, поэтому я назову его.
Или полуфинал против Стэна Вавринки на Australian Open – 2014, потому что потом он играл с Рафой в финале, и тот получил травму», — приводит слова Бердых журналист Рави Убха в своём «твиттере».
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