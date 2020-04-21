Надаль встретился с Федерером и Марреем в эфире «Инстаграма». Зрители были в восторге
Прямой эфир в «Инстаграме» с участием испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея посмотрели 40 тысяч человек.
В ходе беседы выяснилось, что Надаль и Федерер не проводили теннисных тренировок с марта, когда был отменён турнир в Индиан-Уэллсе. Однако Роджер, восстанавливающийся после операции на колене, не огорчён этому, так как уверен, что сможет снова выйти на корт.
Федерер поинтересовался у Надаля, почему тот доставляет соперникам столько неудобств, играя левой рукой, тогда как сам испанец является правшой. Надаль пояснил, почему не может играть в теннис правой рукой.
Темой разговора Надаля с Марреем стали дети и режим дня. Надаль признался, что хотел бы вскоре стать отцом.
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