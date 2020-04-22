Джокович рассказал о деталях плана финансовой поддержки низкорейтинговых теннисистов

Первая ракетка мира серб Новак Джокович детально разъяснил свою позицию по поводу поддержки низкорейтинговых теннисистов в ситуации, когда они из-за коронавируса лишились возможности зарабатывать.

«Всем привет! Хочу высказаться по поводу финансовой поддержки игрокам, занимающим в одиночном рейтинге позиции с 250-й по 700-ю. ATP выделила на эти цели больше миллиона долларов. Они планируют поддержать игроков, занимающих места со 150-го по 400-е.



Рафа, Роджер и я говорили на эту тему, и мы думаем, что поддержка важнее для игроков с 250-го по 700-е места. Те, кто входит в топ-250 (по крайней мере большинство из них), играли квалификации турниров „Большого шлема“ в 2019-м и на Australian Open в этом году. Участие в квалификации обеспечило им получение каких-то средств. А те, кто не входит в топ-250, испытывают настоящие финансовые трудности.



Мы считаем, что должны объединиться и помочь этим парням. Многие из них думают о том, чтобы уйти из профессионального тенниса, потому что не могут выжить в финансовом плане. У большинства из них нет спонсоров или поддержки национальных федераций. В ATP входит около 700 теннисистов, и мы должны стараться заботиться обо всех. Они — наше будущее, база профессионального спорта.



Вот что мы предлагаем: игроки топ-100 в одиночном разряде и топ-20 в парном внесут вклад в Фонд поддержки игроков. С 51-й по 100-ю позицию — $ 5 тыс., с 21-й по 50-ю — $ 10 тыс., с 11-й по 20-ю — $ 15 тыс., с 6-й по 10-ю — $ 20 тыс., с 1-й по 5-ю — $ 30 тыс. Все теннисисты топ-20 в паре — по $ 5 тыс. Итого наберётся $ 1 050 000. Такую же сумму внесёт ATP и, надеюсь, каждый из турниров „Большого шлема“ выделит по $ 500 тыс., так что получится чуть больше $ 4 млн. Этого хватит, чтобы каждый игрок, занимающий позиции с 250-й по 700-ю, получил по $ 10 тыс.



Также мы с Роджером и Рафой предложили внести половину призовых денег Итогового чемпионата ATP в Лондоне в Фонд поддержки игроков — если турнир состоится в ноябре или декабре. Если этого не произойдёт, то стоит внести в Фонд часть призовых с Australian Open — 2021. Также нужно поддержать игроков, находящихся низко в парном рейтинге, но пока мы не знаем, сколько денег им выделять и с какой позиции в рейтинге начинать. Так что если у вас есть мысли и идеи на этот счёт, то делитесь ими, пожалуйста», — написал Джокович.