Свитолина поделилась тренировкой для рук и спины в домашних условиях

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видео с упражнения для тренировки рук и спины в домашних условиях. Элина посоветовала делать три подхода с перерывом между ними в полторы минуты.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

Ранее Свитолина высказала своё мнение по поводу сроков возобновления сезона. Украинка считает, что играть можно будет не раньше осени — в конце сентября или в октябре этого года.