Ализе Корне: если «Ролан Гаррос» пройдёт в сентябре, значит, коронавирус побеждён

Французская теннисистка Ализе Корне поделилась мнением о переносе Открытого чемпионата Франции на осень 2020 года. Изначально турнир должен был состояться в конце мая — начале июня, но из-за пандемии коронавируса его старт был перенесён на 20 сентября. Завершиться турнир должен 4 октября.
«Когда я узнала о переносе, то сначала отреагировала негативно, но лишь потому что мы узнали эту новость из „Твиттера“. Но потом я обрадовалась. Если „Ролан Гаррос“ состоится в 2020 году, это станет огромной победой для всего тенниса. Если Открытый чемпионат Франции получится провести в сентябре, это будет означать, что мы победили пандемию и возвращаемся к нормальному течению жизни. А это именно того, чего мы все очень хотим», — цитирует Корне Tennis Actu.
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