#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с теннисистом Кареном Хачановым — в 19:00
Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 23 апреля, начало — в 19:00 мск.
К нам в виртуальные гости придёт российский теннисист Карен Хачанов. С ним пообщается Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Хачановым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
23-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, призёр юношеской Олимпиады (2014 год) в парном разряде, мастер спорта России. Высшая позиция в мировой классификации — восьмая (июль 2019 года), высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2019 год).
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