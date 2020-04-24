Свитолина записала новые видео с танцами
Украинка Элина Свитолина выложила запись нескольких танцев в своих соцсетях. Теннисистка, с прошлого года находящаяся в отношениях с французом Гаэлем Монфисом, регулярно выкладывает различные креативные видеоролики, в том числе совместные с Гаэлем.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).
Ранее Свитолина высказала своё мнение по поводу сроков возобновления сезона. Украинка считает, что играть можно будет не раньше осени — в конце сентября или в октябре этого года.
Свитолина и Монфис сняли смешное видео про коронавирус
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