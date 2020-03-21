Свитолина и Монфис сняли смешное видео про коронавирус

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её молодой человек, француз Гаэль Монфис, опубликовали видео, посвящённое коронавирусу. По задумке авторов, они начинают сильно пугаться, как только слышат упоминание о коронавирусе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражённых.

WTA и ATP отменили теннисные турниры до июня из-за пандемии коронавируса. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.