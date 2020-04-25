USTA предложила новые правила безопасности при проведении игр на фоне пандемии COVID-19

United States Tennis Association (USTA) — некоммерческая организация, занимающаяся развитием тенниса в США, дала рекомендации для проведения теннисных матчей на фоне пандемии коронавируса.

Во время матча:

1. Постарайтесь держаться на расстоянии не менее 1,8 м. от других игроков. Не вступайте с ними в физический контакт.

2. Не прикасайтесь к лицу после работы с мячом, ракеткой или другим оборудованием. Быстро мойте руки, если вы коснулись глаз, носа или рта.

3. Не делитесь едой, напитками или полотенцами.

4. Используйте свою ракетку или ногу, чтобы забрать мячи и отдать их сопернику. Старайтесь не поднимать мячи руками.

5. Оставайтесь на своей стороне корта.

6. Оставайтесь в стороне от других игроков, когда отдыхаете.

7. Если мяч с другого корта приходит к вам, отправьте его обратно ударом или ракеткой.

После матча:



1. Уйдите с корта как можно скорее.

2. Тщательно вымойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук после выхода из корта.

3. Отказаться от проведения массовых мероприятий. Не собираться после матча.

4. Все игроки должны покинуть объект сразу после игры.

Также организация рекомендовала использовать 6 пронумерованных мячей, по 3 из которых закрепляется за каждым игроком. При этом, нельзя трогать мяч соперника руками.