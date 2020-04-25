Циципас начал сбор средств для низкорейтинговых теннисистов

Греческий теннисист Стефанос Циципас вместе со своим тренером Патриком Муратоглу организовал сбор средств для низкорейтинговых теннисистов, которые пострадали из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса. Муратоглу и Циципас запустили сайт Beyond100Support, который направлен на сбор средств.
«Будучи самым молодым игроком в топ-10 рейтинга, я чувствую свою ответственность и обязанность помочь будущему тенниса. Я понимаю, насколько важны игроки за пределами топ-100 для стабильности ATP и WTA.
Также я понимаю, насколько им сейчас сложно, учитывая, что турниры не проводятся. С помощью создания Beyond 100 Support я надеюсь запустить движение среди моих коллег-теннисистов», — говорится в сообщении.
На сайте Beyond100 можно участвовать в аукционе, приобретая различные предметы, включая теннисные аксессуары. Также на сайте есть ссылка для пожертвований. Среди лотов — онлайн-общение с Муратоглу и Циципасом. Собранные средства будут направлены в фонд помощи игрокам, занимающим низкие места в рейтингах.
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