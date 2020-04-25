Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас начал сбор средств для низкорейтинговых теннисистов

Циципас начал сбор средств для низкорейтинговых теннисистов
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вместе со своим тренером Патриком Муратоглу организовал сбор средств для низкорейтинговых теннисистов, которые пострадали из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса. Муратоглу и Циципас запустили сайт Beyond100Support, который направлен на сбор средств.

«Будучи самым молодым игроком в топ-10 рейтинга, я чувствую свою ответственность и обязанность помочь будущему тенниса. Я понимаю, насколько важны игроки за пределами топ-100 для стабильности ATP и WTA.

Также я понимаю, насколько им сейчас сложно, учитывая, что турниры не проводятся. С помощью создания Beyond 100 Support я надеюсь запустить движение среди моих коллег-теннисистов», — говорится в сообщении.

На сайте Beyond100 можно участвовать в аукционе, приобретая различные предметы, включая теннисные аксессуары. Также на сайте есть ссылка для пожертвований. Среди лотов — онлайн-общение с Муратоглу и Циципасом. Собранные средства будут направлены в фонд помощи игрокам, занимающим низкие места в рейтингах.

Также рекомендуем посмотреть ролик Джокович – человек-паук, достающий все мячи.

Берреттини: Циципас – самый талантливый среди поколения Next Gen
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020