Вавринка: Федерер — лучший из тех, с кем когда-либо играл

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пообщался в прямом эфире в «Инстаграме» с бывшей теннисисткой Крис Эверт. Одной из тем разговора стала игра с ведущими теннисистами мира. Вавринка признался, что считает величайшим игроком всех времён соотечественника — Роджера Федерера.
«Федерер — лучший из тех, с кем пока когда-либо играл. Он побеждал всех и каждого. Он лучше всех других теннисистов и лучше меня. У него совершенно другой стиль. Когда играешь против него, постоянно испытываешь давление. Он действует очень агрессивно, меняет ритм. Для моего стиля игры это сложнее, чем играть с кем-нибудь, кто постоянно наносит похожие удары», — сказал Вавринка.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры возобновятся не раньше июля.
- 25 апреля 2020
-
16:40
-
16:12
-
13:13
-
12:05
-
10:35
-
09:57
-
04:02
- 24 апреля 2020
-
17:29
-
17:19
-
17:05
-
16:07
-
15:02
-
13:29
-
12:39
-
11:42
-
11:30
-
10:08
-
01:01
-
00:03
- 23 апреля 2020
-
23:12
-
20:58
-
20:22
-
19:44
-
18:30
-
15:18
-
12:18
-
10:00
-
07:04
-
04:38
-
04:27
-
03:55
-
02:54
-
02:20
-
01:26
-
00:41