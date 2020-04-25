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Вавринка: Федерер — лучший из тех, с кем когда-либо играл

Вавринка: Федерер — лучший из тех, с кем когда-либо играл
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пообщался в прямом эфире в «Инстаграме» с бывшей теннисисткой Крис Эверт. Одной из тем разговора стала игра с ведущими теннисистами мира. Вавринка признался, что считает величайшим игроком всех времён соотечественника — Роджера Федерера.

«Федерер — лучший из тех, с кем пока когда-либо играл. Он побеждал всех и каждого. Он лучше всех других теннисистов и лучше меня. У него совершенно другой стиль. Когда играешь против него, постоянно испытываешь давление. Он действует очень агрессивно, меняет ритм. Для моего стиля игры это сложнее, чем играть с кем-нибудь, кто постоянно наносит похожие удары», — сказал Вавринка.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры возобновятся не раньше июля.

С. Уильямс странно отреагировала на предложение Федерера, а затем удалила эту запись
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