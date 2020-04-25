Источник: US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе
Велика вероятность, что американский турнир «Большого шлема» US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе, сообщает Marca.
Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса, а на кортах, где обычно проходит US Open, разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.
Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров, отменённых из-за коронавируса, был менее затронут заболеванием, а значит, и быстрее восстановится. Тем более что необходимая для игры в теннис температура воздуха там сохраняется в течение всего года. В Индиан-Уэллсе есть два больших корта и вся остальная инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.
US Open должен стартовать 24 августа.
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