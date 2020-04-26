Руседски: пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для Маррея

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о соотечественнике, Энди Маррее, который продолжает восстанавливаться после очередной травмы.



«Хорошая новость для Энди в том, что в период карантина он отдыхает и восстанавливается. У него есть время вернуть тело в норму.



Как бы то ни было, бороться каждую неделю с игроками калибра Федерера, Надаля, Джоковича, Циципаса будет сложно в любом случае. Но он сможет выдавать хорошие отрезки и даже выигрывать турниры.



Победа на ТБШ? Семь пятисетовых матчей — это значительно сложнее. Возможно, он сможет пробиться в четвёртый раунд, четвертьфинал. Учитывая его операции, победа на мэйджоре видится невыполнимой задачей», — цитирует Руседски Reuters.



Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.