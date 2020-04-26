Руседски: пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для Маррея

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о соотечественнике, Энди Маррее, который продолжает восстанавливаться после очередной травмы.
«Хорошая новость для Энди в том, что в период карантина он отдыхает и восстанавливается. У него есть время вернуть тело в норму.
Как бы то ни было, бороться каждую неделю с игроками калибра Федерера, Надаля, Джоковича, Циципаса будет сложно в любом случае. Но он сможет выдавать хорошие отрезки и даже выигрывать турниры.
Победа на ТБШ? Семь пятисетовых матчей — это значительно сложнее. Возможно, он сможет пробиться в четвёртый раунд, четвертьфинал. Учитывая его операции, победа на мэйджоре видится невыполнимой задачей», — цитирует Руседски Reuters.
Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.
- 26 апреля 2020
-
16:39
-
11:17
-
10:19
-
10:02
- 25 апреля 2020
-
23:37
-
20:21
-
19:08
-
16:40
-
16:12
-
13:13
-
12:05
-
10:35
-
09:57
-
04:02
- 24 апреля 2020
-
17:29
-
17:19
-
17:05
-
16:07
-
15:02
-
13:29
-
12:39
-
11:42
-
11:30
-
10:08
-
01:01
-
00:03
- 23 апреля 2020
-
23:12
-
20:58
-
20:22
-
19:44
-
18:30
-
15:18
-
12:18
-
10:00
-
07:04