Бушар решила поиграть с подписчиками в PlayStation. Консоль не выдержала наплыва желающих

Канадская теннисистка Эжени Бушар предложила своим подписчикам в "Инстаграме" поиграть с ней в видеоигру Tennis World Tour на PlayStation, чтобы она могла подготовиться к виртуальному турниру в Мадриде. Через какое-то время консоль спортсменки не выдержала наплыва желающих, и её пришлось перезагружать.
«Ко мне добавились так много людей, что моя PlayStation вылетела и её пришлось перезагрузить», — сказала Бушар.
Фото: https://www.instagram.com/geniebouchard/
Виртуальный турнир в Мадриде стартует сегодня, 27 апреля, и будет проходить до 30 апреля. Соперницами Бушар станут Анжелика Кербер, Кики Бертенс, Кристина Младенович, Виктория Азаренко, Элина Свитолина и другие профессиональные теннисистки.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
- 27 апреля 2020
-
11:01
-
10:20
-
09:34
-
04:11
- 26 апреля 2020
-
23:32
-
21:34
-
17:35
-
16:39
-
11:17
-
10:19
-
10:02
- 25 апреля 2020
-
23:37
-
20:21
-
19:08
-
16:40
-
16:12
-
13:13
-
12:05
-
10:35
-
09:57
-
04:02
- 24 апреля 2020
-
17:29
-
17:19
-
17:05
-
16:07
-
15:02
-
13:29
-
12:39
-
11:42
-
11:30
-
10:08
-
01:01
-
00:03
- 23 апреля 2020
-
23:12
-
20:58