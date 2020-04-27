Бушар решила поиграть с подписчиками в PlayStation. Консоль не выдержала наплыва желающих

Канадская теннисистка Эжени Бушар предложила своим подписчикам в "Инстаграме" поиграть с ней в видеоигру Tennis World Tour на PlayStation, чтобы она могла подготовиться к виртуальному турниру в Мадриде. Через какое-то время консоль спортсменки не выдержала наплыва желающих, и её пришлось перезагружать.

«Ко мне добавились так много людей, что моя PlayStation вылетела и её пришлось перезагрузить», — сказала Бушар.

Фото: https://www.instagram.com/geniebouchard/

Виртуальный турнир в Мадриде стартует сегодня, 27 апреля, и будет проходить до 30 апреля. Соперницами Бушар станут Анжелика Кербер, Кики Бертенс, Кристина Младенович, Виктория Азаренко, Элина Свитолина и другие профессиональные теннисистки.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.