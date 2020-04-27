Белинда Бенчич показала, как выходит на первый матч виртуального турнира в Мадриде. Видео

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала забавное видео на своей странице в "Инстаграме". Бенчич показала, как выходит на первый матч виртуального турнира в Мадриде. Теннисистка надела форму, взяла с собой контроллер для PlayStation вместо ракетки и сделала вид, что приветствует публику.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Во время виртуального турнира в Мадриде, который проходит с 27 по 30 апреля, профессиональные теннисисты посоревнуются в видеоигре Tennis World Tour.

В первом матче Бенчич встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро и одержала победу со счётом 3:1. Завтра, 28 апреля, Бенчич предстоит сыграть с Фионой Ферро и Каролиной Плишковой.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.