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Белинда Бенчич показала, как выходит на первый матч виртуального турнира в Мадриде. Видео

Белинда Бенчич показала, как выходит на первый матч виртуального турнира в Мадриде. Видео
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала забавное видео на своей странице в "Инстаграме". Бенчич показала, как выходит на первый матч виртуального турнира в Мадриде. Теннисистка надела форму, взяла с собой контроллер для PlayStation вместо ракетки и сделала вид, что приветствует публику.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Во время виртуального турнира в Мадриде, который проходит с 27 по 30 апреля, профессиональные теннисисты посоревнуются в видеоигре Tennis World Tour.

В первом матче Бенчич встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро и одержала победу со счётом 3:1. Завтра, 28 апреля, Бенчич предстоит сыграть с Фионой Ферро и Каролиной Плишковой.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Кибертеннис. Mutua Madrid Open Virtual Pro (ж). Группа 1
27 апреля 2020, понедельник. 16:15 МСК
Карла Суарес-Наварро
Окончен
1 : 3
Белинда Бенчич
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