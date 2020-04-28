Экс-тренер Павлюченковой: удивлён её неуместными и неуважительными высказываниями в России

Сэм Сьюмик, экс-тренер российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, рассказал об отношениях с бывшей подопечной.

«Когда Павлюченкова решила прекратить сотрудничество, она позвонила всей команде, включая меня. Меня не удивило её решение, меня удивили её высказывания. Я видел интервью, которое она дала в России, и оно было неуместным и неуважительным. Я знаю, что она имеет право говорить всё, что захочет, но я думаю, мы хорошо поработали. Мы провели большую работу, в команде все ладили. В доказательство скажу, что в вечер, когда мы расходились, она пригласила нас к себе домой на ужин. Когда ты не чувствуешь себя комфортно с человеком, ты не приглашаешь его к себе домой.



Моя задача была ясна. В короткие сроки мы добились хороших результатов. Мы не закончили, но таковы правила игры, их нужно принять. Так или иначе есть более-менее уважительные способы разойтись», — приводит слова Сьюмика Tennis Actu со ссылкой на L'Équipe.