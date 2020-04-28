Экс-тренер Павлюченковой: удивлён её неуместными и неуважительными высказываниями в России

Сэм Сьюмик, экс-тренер российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, рассказал об отношениях с бывшей подопечной.
«Когда Павлюченкова решила прекратить сотрудничество, она позвонила всей команде, включая меня. Меня не удивило её решение, меня удивили её высказывания. Я видел интервью, которое она дала в России, и оно было неуместным и неуважительным. Я знаю, что она имеет право говорить всё, что захочет, но я думаю, мы хорошо поработали. Мы провели большую работу, в команде все ладили. В доказательство скажу, что в вечер, когда мы расходились, она пригласила нас к себе домой на ужин. Когда ты не чувствуешь себя комфортно с человеком, ты не приглашаешь его к себе домой.
Моя задача была ясна. В короткие сроки мы добились хороших результатов. Мы не закончили, но таковы правила игры, их нужно принять. Так или иначе есть более-менее уважительные способы разойтись», — приводит слова Сьюмика Tennis Actu со ссылкой на L'Équipe.
- 28 апреля 2020
-
13:47
-
12:20
-
11:58
-
11:18
-
10:35
-
09:50
-
09:33
-
00:40
-
00:15
- 27 апреля 2020
-
23:59
-
23:13
-
23:06
-
22:16
-
21:40
-
20:41
-
19:21
-
18:37
-
17:29
-
17:19
-
16:48
-
15:58
-
15:49
-
14:49
-
13:57
-
12:57
-
12:26
-
11:59
-
11:01
-
10:20
-
09:34
-
04:11
- 26 апреля 2020
-
23:32
-
21:34
-
17:35
-
16:39