Павлюченкова — о бывшем тренере: мне не нравилось, как он себя ведёт и как со мной говорит

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему прекратила работу с французским тренером Сэмом Сьюмиком.

«Почему прекратила работу с Сэмом Сьюмиком? Никакой связи с карантином нет. Если вам нравится тренер, то никакая ситуация не может противостоять вашему сотрудничеству. После Australian Open начались мысли о том, нравится ли мне то, что происходит, подходит ли это мне. Когда полетела играть турнир в Дубае, получила травму, и всё наложилось друг на друга. Поняла, что мне с ним некомфортно работать, не сошлись характерами. Мне не нравилось, как он себя ведёт и как со мной говорит», — приводит слова Павлюченковой «Матч ТВ».

Сотрудничество Анастасии и Сэма продлилось чуть более полугода. Под его руководством 30-я ракетка мира сумела пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе. Интересно, что именно с Мугурусой Сьюмик работал до Павлюченковой.

Помимо Гарбинье француз работал с россиянкой Верой Звонарёвой, представительницей Беларуси Викторией Азаренко и канадкой Эжени Бушар.