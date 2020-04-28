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Тим и Хачанов выбыли с виртуального турнира в Мадриде из-за проблем с интернетом

Тим и Хачанов выбыли с виртуального турнира в Мадриде из-за проблем с интернетом
Теннис / ATP 0

Австриец Доминик Тим и россиянин Карен Хачанов не примут участия в виртуальном турнире в Мадриде, сообщается в официальном "твиттере" Mutua Madrid Open.

«Доминик Тим и Карен Хачанов выбывают с виртуального турнира в Мадриде в связи с техническими проблемами с их интернет-соединением. Они автоматически проиграют все матчи в группе со счётом 0:3», — сказано в сообщении.

Виртуальный турнир в Мадриде — соревнование профессиональных теннисистов в видеоигре Tennis World Tour на PlayStation.

Тим и Хачанов не успели провести ни одного матча в рамках турнира. Соперниками Хачанова в групповом этапе должны были стать Александр Зверев, Люка Пуй и Давид Гоффен. Тим попал в группу к Диего Шварцману, Джону Иснеру и Давиду Ферреру.

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