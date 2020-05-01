«Почаще нас радуй своей красотой». Подписчики оценили пляжное фото Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выложила несколько фото с морского отдыха.

«Как же было хорошо», — подписала запись Соболенко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» теннисистки.

Подписчики явно оценили опубликованные фотографии.

«Почаще нас радуй своей красотой», — написал один из пользователей.

«Очень хорошие фото», — написал другой поклонник Соболенко.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Коронавирусом в мире заразились уже более 3 млн человек.