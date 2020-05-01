Элина Свитолина отпраздновала Международный день танцев зажигательным видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка станцевала под композицию поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и рэп-певца Шона Пола.

«Когда я полностью забыла о ГЛАВНОМ дне в году (пока что). #МеждународныйДеньТанцев», — написала Свитолина в своём «инстаграме», опубликовав видео.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» украинской спортсменки.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.