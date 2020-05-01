ITF обнародовала рекомендации для возобновления турниров и матчей

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала список рекомендаций для национальных федераций, организаторов турниров и игроков. Организация призывает всех следовать рекомендациям после отмены запрета на проведение турниров, введённого из-за пандемии коронавируса.
ITF рекомендует проводить матчи без зрителей. Изначально предлагается проводить матчи только в одиночном разряде. Игрокам следует находиться как минимум в двух метрах друг от друга, а при переходе на другую сторону корта необходимо идти с разных сторон сетки. Также нужно избегать физических контактов, игроки не должны пожимать руки.
Предлагается обеспечить каждого теннисиста собственным набором мячей с маркировкой, чтобы была обозначена принадлежность. Также игрокам не рекомендуется передавать свои личные вещи другим людям, например отдавать болбоям полотенца.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.
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